Archives, coulisses et témoignages : La télé de Marc-Olivier Fogiel ce soir sur C8.

Laurent Ruquier, Pierre Lescure, Ariane Massenet, Christophe Dechavanne, Anne-Elisabeth Lemoine, Xavier de Moulins, Thomas Valentin, Alexis Trégarot, Fabrice Luchini, Alexandre Bompard, Nicolas Canteloup…Une partie des intervenants d’un documentaire inédit diffusé ce vendredi.

Programmé en première partie de soirée sur C8, après le jeu Family Battle. Un film de Déborah Uzan-Diamant.

"Cette année, Marc-Olivier Fogiel fête ses 25 ans de télé ! Afin de célébrer l’événement, C8 propose aux téléspectateurs une soirée spéciale consacrée au roi de l’interview. AlainDelon, FabriceLuchini, Nicolas Sarkozy, Sophie Marceau, Michael Youn, Carla Bruni, Vanessa Paradis, François Hollande..., toutes les plus grandes stars mais aussi tous les hommes politiques sont venus se confronter au « pitbull » du PAF et certains l’ont regretté. Comment Marc-Olivier Fogiel a-t-il su renouveler le format de l’interview ? Comment a-t-il réussi à créer l’événement chaque semaine en direct ? Clashs, fous rires et émotions, toutes les coulisses seront enfin dévoilées et pour la première fois, celles de l’affaire Dieudonné qui connut un écho national. Grâce à des images d’archives et témoignages de personnalités, le documentaire revient sur les meilleurs moments de toute La télé de Fogiel".

Vous ne devriez pas échapper, notamment, au fou-rire mémorable lors d'un direct, à cause du rire contagieux d'une spectatrice. Une séquence irrésistible, même vue et revue !