Astérix, le Domaine des Dieux, en inédit ce soir sur M6 : qui sont les voix des personnages ?

En ce début de seconde semaine de vacances scolaires, M6 propose à 21 heures (et des poussières ?) le dessin animé Astérix et le domaine des Dieux.

Première programmation en clair de ce film qui a attiré 3 millions de spectateurs dans les salles en France fin 2014 et début 2015.

Réalisé par Louis Clichy. Co-réalisation et scénario, Alexandre Astier. Participation au scénario, Jean-Rémi François et Philip Lazebnik. D'après Le domaine des Dieux, bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo.

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains... Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains : “Le Domaine des Dieux”. Nos amis gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.

Astérix et Obélix sont doublés par l'IMMENSE Roger Carel (voix historique d’Astérix) et Guillaume Briat.

Alexandre Astier est la voix d'Oursenplus, le centurion responsable du camp de Babaorum.

Lorant Deutsch est Anglaigus, l’architecte.

Laurent Lafitte double Duplicatha le chef des esclaves Numide.

Francois Morel incarne Ordralfabetix, poissonnier qui passe son temps à hurler.

Elie Semoun est un soldat romain.

Baptiste Lecaplain prête sa voix à un gladiateur gauche.

Florence Foresti double Bonemine, la femme du chef.

Alain Chabat prête sa voix à Prospectus.

Géraldine Nakache et Artus de Penguern forment le premier couple de Romains désigné pour aller habiter au Domaine des Dieux.