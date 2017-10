Astrapi donne la parole aux enfants d’Irak exilés dans des camps (Extraits dans La Croix).

Robin, Ismaël, Massaya, Noor...Ils ont entre 8 et 13 ans et ils ont fui la guerre. Ils sont chrétiens, musulmans sunnites ou chiites, yézidis...

Dans un supplément à son numéro daté du 15 octobre, Astrapi se fait le relais de "Notre journal" un magazine qui donne la parole à ces enfants qui vivent dans des camps de réfugiés, en Irak.

Pendant 1 an, Églantine Gabaix-Hialé, journaliste, a recueilli leur histoire, leur vie d’aujourd’hui mais aussi leurs rêves et leurs espoirs. Elle a fabriqué ce journal avec eux. Sonia Feertchak, écrivain, et Robin, illustrateur, ont mis tous ces témoignagnes en mots et en images.

Dans sa version arabe, "Notre journal" va bientôt être distribué à 80 000 enfants qui vivent encore dans les camps. En français, ce livret réservé aux abonnés d’Astrapi est à partager en famille ou en classe, est-il communiqué, pour que les enfants d’ici puissent mieux comprendre ce que vivent les enfants de là-bas.

A l’occasion de la publication de ce petit journal, La Croix s’associe à Astrapi en proposant, dans les pages de son numéro du week-end des 14 et 15 octobre, un grand reportage : « Dans les camps irakiens, être enfant malgré tout ». En plus du reportage, La Croix diffusera des extraits du supplément d’Astrapi afin de donner de l’écho à ces témoignages.