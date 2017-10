Audiences du dimanche 29 octobre en première partie de soirée.

Programme 100% inédit en clair pour les quatre plus puissantes chaînes dimanche 29 octobre en première partie de soirée.

TF1 programmait le blockbuster Avengers, l’ère d’Ultron. Enorme succès mondial avec un milliard et quatre cent millions de dollars de recettes mondiales ! Septième plus gros succès de tous les temps. Ici, à peine plus de 3.5 millions de téléspectateurs.

Du grand divertissement également sur France 2 avec Le Hobbit : La désolation de Smaug. Cette longue oeuvre réalisée par Peter Jackson attire seulement 2.4 millions de personnes.

Un tout autre public était visé par France 3 avec la série policière britannique Les enquêtes de Vera. L’épisode Sélection naturelle a été vu par 4.3 millions de personnes.

Alors que les réservations du parc battent leur plein pour les vacances de fin d’année, le parc Disneyland a bénéficié d’une pub géante sur M6 avec un numéro de Zone interdite qui lui était entièrement consacré. Ce magazine présenté par Ophélie Meunier a été regardé par 3 millions de téléspectateurs.

Crédit photo © Jay Maidment.