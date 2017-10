Audiences du mardi 24 octobre : Astérix de Chabat bat de peu Capitaine Marleau.

Mardi 24 octobre, en cette période de vacances scolaires, TF1 rediffusait un des plus gros succès de tous les temps dans les cinémas français : Astérix et Obélix, mission Cléôpatre. Cette réussite d'Alain Chabat obtient l'audience suivante : 5.96 millions de téléspectateurs (et évidemment de très bons résultats sur cibles jeunes ; 46% de pda sur les 15/24 ans).

Michel Cymes proposait sur France 2 de s'intéresser à la médecine vétérinaire, et plus particulièrement au zoo-parc de Beauval, un lieu oh combien exploré par les chaînes TV ! Ce numéro inédit d'Aventures de médecine a attiré 2.1 millions de personnes.

France 3 rediffusait un des premiers épisodes de la série à (gros) succès Capitaine Marleau. Dans Brouillard en thalasso, Corinne Masiero donnait la réplique à Muriel Robin et Bruno Todeschini notamment. Et le public a une nouvelle fois répondu présent : 5.80 millions d'amateurs pour ce téléfilm policier réalisé par Josée Dayan.

Deuxième partie du concours Le meilleur pâtissier sur M6. Ce numéro spécial gâteaux d'Halloween a été vu par 3.04 millions de gourmands, un bon score pour la chaîne.

Crédit photo © Christophe Brachet - France 3.