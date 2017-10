Auditions de Nouvelle Star : les larmes de Coeur de pirate face au jeune Yadam (vidéo).

Gros pari pour M6 dès mercredi : le retour du télé crochet Nouvelle Star. Emission qui a permis de découvrir Christophe Willem, Amel Bent et Julien Doré. Bien plus difficile en revanche de donner, sans réfléchir, le nom des plus récents finalistes !

Hier, vendredi 27 octobre, le talk Quotidien, sur TMC, a reçu Shy'm, animatrice du programme, et le quatuor de jurés, à savoir Cœur de Pirate, Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé.

Nathalie Noennec, 52 ans, a rappelé qu'elle est dans l’univers musical depuis près de 30 ans. Elle exerce les fonctions de directrice artistique image et agent artistique après avoir été responsable promotion au sein de grands labels. Dany Synthé, 25 ans, est producteur, réalisateur, compositeur. Il s'est d'abord illustré dans le rap.

Yann Barthès a dévoilé quelques images des auditions, dont celle de Yadam, un jeune homme de 19 ans. Ce vénézuélien a interprété Crier tout bas, de Coeur de pirate. Cette dernière n'a pu contenir son émotion (et apparemment, une proche de Yadam filmait depuis un écran la prestation, pour que sa famille en profite en temps réel). A voir dès la septième minute ci-dessous.

Mercredi, vous découvrirez le passage complet de Yadam, tout comme ceux de Florence, Loïc, Carla, Vaslo, Amy.