Ayem Nour et Benoît Dubois vont présenter la finale française de Just Dance World Cup.

Lu dans le quotidien Aujourd'hui en France ce lundi : Ayem Nour et Benoît Dubois, les complices de l'émission quotidienne « Mad Mag » sur NRJ12, vont présenter sur cette chaîne la finale française de Just Dance World Cup.

Un concours de danse basé sur le jeu vidéo du même nom, est-il précisé, avec huit finalistes jugés notamment par Brahim Zaibat et Mehdi Kerkouche, danseur de Christine and the Queens.

Diffusion en fin d'année.