Bande-annonce de la comédie Stars 80 la suite, avec Anconina et Timsit.

Il y a 5 ans, près d'1.9 million de spectateurs avaient vu en salles la comédie Stars 80. Puis la première diffusion en clair avait attiré 5.8 millions de téléspectateurs en septembre 2015 sur TF1.

Le 6 décembre, sortie de la suite. Un pari très risqué.

On retrouve le duo Richard Anconina et Patrick Timsit. Avec à leurs côtés cette fois Jean-Marc Généreux et Bruno Lochet.

Les artistes, qui ont ou des seconds rôles ou font des apparitions, sont : Lio, Jean-Luc Lahaye, Sabrina (en nonne...), Gilbert Montagné, Jeanne Mas, Chico & The Gypsies, Début de soirée, Peter et Sloane, Jean Schulteis, Alec Mansion, Emile & Images, Jean-Pierre Mader, François Feldman, Joniece Jamison, Patrick Hernandez, Cookie Dingler, Phil Barney.

Film réalisé et produit par Thomas Langmann.

Voici la bande-annonce :