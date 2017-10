Bande-annonce du film Les nouveaux mutants, de Josh Boone.

Sortie prévue pour avril 2018.

Avec MAISIE WILLIAMS, ANYA TAYLOR-JOY, CHARLIE HEATON, HENRY ZAGA.

Les Mutants sont les plus dangereux, pour eux-mêmes comme pour les autres, lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs. Détenus dans une division secrète contre leur volonté, cinq nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les erreurs graves de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité.