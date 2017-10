Bande-annonce du film Tout là-haut, avec Kev Adams et Vincent Elbaz.

Ci-dessous, la bande-annonce de la comédie TOUT LÀ-HAUT. Un film en salles le 20 décembre 2017.

Réalisé par Serge Hazanavicius.

Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Mélanie Bernier, Bérénice Béjo.

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.