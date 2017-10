Barbara en liberté, documentaire inédit prochainement sur France 3 Paris Ile-de-France.

Fin novembre 1997 disparaissait l'auteur, compositeur et interprète, Barbara.

20 ans après, France 3 Paris Ile-de-France rendra hommage à Barbara à travers un documentaire de 52 minutes présentant La dame brune sous d'autres visages que celle d’une tragédienne, fragile et mélancolique.

Afin de présenter « une Barbara » en couleur, sous ses facettes les plus drôles, fantaisistes et exigeantes, Sandrine Dumarais, la réalisatrice a rassemblé des archives et des témoignages de ses proches, tels : Bernard Serf son neveu, Didier Varrod , journaliste spécialisé en musique; Vincent Dedienne, humoriste et comédien; Roland Romanelli son musicien pendant 20ans; Sophie Delassein, journaliste; Jean-François Fontana, écrivain et Gérard Vergez réalisateur de cinéma et de télévision.

Date de diffusion bientôt communiquée.