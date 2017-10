Benoît Roberge à la découverte des 20 arrondissements de Paris, dès fin novembre sur Planète.

A découvrir sur la chaîne Planète du 24 novembre au 22 décembre, en deuxième partie de soirée chaque vendredi : Benoît à Paris.

Passionné par la capitale française, Benoît Roberge est très loin du traditionnel touriste. Avec sa curiosité insatiable - et contagieuse - il nous entraîne dans un Paris authentique, hors des sentiers battus.

Il découvrira chacun des 20 arrondissements avec un Parisien différent, unique et coloré, qui le guidera dans son Paris soit pour prendre l’apéro, faire son marché ou explorer une galerie par exemple. Le diffuseur souligne qu’"au fil d’un parcours rempli de rencontres de coeur et de lieux qui n’apparaissent dans aucun guide touristique, Benoît goûtera, mangera, respirera l’âme de la Ville Lumière et ce qu’elle a de plus beau à offirr aujourd’hui…"

Crédit photo © Fox Entertainment Group.