Box-office en France : carton pour Tarek Boudali et bon démarrage pour Dupontel.

Mercredi étant férié, les résultats du box-office hebdomadaire ne devraient être dévoilés que jeudi. Les résultats ci-dessous sont sur 5 jours seulement, du mercredi 25 au dimanche 29 octobre 2017. Ils incluent également les avant-premières.

Sans surprise, Thor : Ragnarok, projeté dans plus de 600 salles, est leader. Près de 910.000 entrées. Le million franchi lundi.

La comédie française Epouse-moi mon pote, de et avec Tarek Boudali, réussit son démarrage malgré certaines critiques presse très fraîches. Pas loin de 750.000 spectateurs dans un peu plus de 500 salles ; on ne devrait pas être loin du million sur la semaine complète, soit un démarrage supérieur à Baby Sitting 2 (800.000 entrées fin 2015) mais inférieur à Alibi.com (1.1 million en première semaine l'hiver dernier).

Le podium sera 100% nouveautés, Au revoir là-haut s'installant en 3ème position. Près de 420.000 entrées dans un peu moins de 500 salles. Vers une semaine à 550.000. Soit un score semblable à 9 mois en 2013.