Box-office aux Etats-Unis : Blade Runner 2049 leader sans éclat.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 2017.

Visible dans plus de 4000 cinés, la nouveauté Blade Runner 2049, avec Harrison Ford et Ryan Gosling, s'impose évidemment. Mais avec 31,5 millions de dollars de recettes, ce film de Denis Villeneuve réalise un démarrage décevant, très inférieur aux pronostics (45/50 millions). Le budget de prod est pour précision d'environ 150 millions de $ et ne tient pas compte des frais marketing XL...

Le drame The mountain between us, avec Idris Elba et Kate Winslet, débute sa carrière en 2ème place avec 10 millions de dollars de recettes. Là aussi, une déception. Le budget, hors frais promo, est de 35 millions. Programmé dans un peu plus de 3000 cinémas.

Le gros succès It (ça) reste sur le podium, avec près de 10 millions de recettes supplémentaires, soit le chiffre incroyable pour un film d'épouvante de 305 millions de $ depuis sa sortie nord-américaine ! 604 millions à travers le monde pour un budget (hors frais promo) de 35 millions.

Le dessin animé My little pony débarque au 4ème rang. Estimation de presque 9 millions de dollars de recettes. 2500 cinémas ont cette nouveauté à l'affiche.

Top 5 complété par Kingsman : The Golden Circle, ex leader qui se casse la gueule. Plus que 8 millions de recettes pour ce deuxième week-end et un total de 80 millions en 10 jours. Le budget de produciton est de 105 millions de dollars environ selon boxofficemojo.