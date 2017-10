Box-office Etats-Unis : les résultats très serrés de ce week-end.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2017.

Le phénomène It reste à priori leader (les estimations sont très serrées) avec 17.3 millions de $ de recettes supplémentaires, soit le remarquable cumul de 291 millions en 24 jours. 518 millions de recettes mondiales pour un budget prod de l'ordre de 35 millions !

Visible dans un peu plus de 3000 cinés, le thriller American Made prend, là aussi à priori, la 2ème place du classement. Sans aucun éclat : 17 millions de dollars de recettes pour un budget de production d'environ 50 millions. En France, ce film avec Tom Cruise se contente de 4120.000 entrées en deux semaines.

Leader la semaine dernière, Kingsman : The Golden Circle recule au 2ème ou 3ème rang. Environ 17 millions de recettes ces 3 derniers jours, 67 millions en 10 jours d'exploitation. Budget élevé, proche de 105 millions hors frais marketing.

Echec confirmé pour l'animé The Lego Ninjago Movie, 4ème : 36 millions de recettes en 10 jours. On sera à des années lumière des scores finaux en Amérique du Nord de The Lego Movie (258 millions de $) et The Lego Batman Movie (176 millions).

Top 5 complété par la nouveauté Flatliners, avec Diego Luna, Ellen Page, Kiefer Sutherland. Un peu moins de 7 millions de recettes pour un budget de production proche de 20 millions.