Box-office hebdomadaire : les nouveautés françaises déçoivent encore.

Box-office en France, semaine du mercredi 27 septembre au mardi 3 octobre 2017.

Le film d'épouvante It (ça) conserve la tête avec 581.000 entrées, soit 1.49 million en deux semaines. Déjà un beau succès pour un film de ce genre. Au niveau mondial, plus de 560 millions de dollars de recettes dont pas loin de 300 en Amérique du Nord.

La comédie franco-belge Le petit Spirou entre à la 2ème position mais le score est loin d'être remarquable : 225.000 spectateurs malgré un parc supérieur à 550 salles...A l'affiche de cette adaptation de bande dessinée, Pierre Richard, Natacha Régnier et François Damiens.

Au 3ème rang, on retrouve Seven Sisters, qui progresse malgré déjà 5 semaines dans les salles : 209.000 entrées et un total France satisfaisant de 1.56 million.

Mon garçon, avec Guillaume Canet, recule en 4ème position mais perd peu de spectateurs : cumul de 291.000 en deux semaines.

Top 5 complété par Barry Seal, avec Tom Cruise. La nouveauté Un beau soleil intérieur, avec Juliette Binoche, se contentant de la 6ème place et de 130.000 spectateurs.

Le top 10 :