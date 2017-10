Box-office : net recul pour Le sens de la fête, Coexister devancé par L'école buissonnière.

Box-office hebdomadaire en France, semaine du mercredi 11 au mardi 17 octobre 2017.

Le second volet de Kingsman s'impose facilement avec un peu plus de 641.000 entrées. Un démarrage supérieur au film sorti en 2015 mais ce dernier avait néanmoins cumulé plus d'1.65 million de spectateurs au final.

La comédie Le sens de la fête recule au deuxième rang et dévisse sévèrement : pas loin de 50% de perte par rapport à la première semaine d'exploitation. Plus que 432.000 entrées soit 1.24 million en deux semaines.

La nouveauté française L'école buissonnière, avec François Cluzet, entre en 3ème position avec 351.000 spectateurs. Le genre de film qui peut atteindre un total final très respectable, grâce au bouche à oreille ?

Blade Runner se place 4ème et voit son nombre de spectateurs dégringoler : 263.000; Un cumul de 807.000 en 14 jours.

La comédie Coexister, de Fabrice Eboué, réalise un démarrage poussif : cinquième place et 244.000 amateurs pour suivre les aventures du trio de religieux.

C'est très compliqué par ailleurs pour Tonie Marshall : son nouveau film, Numéro une, avec Emmanuelle Devos. A peine plus de 70.000 spectateurs. Hors top 10, flop également pour la comédie dramatique L'atelier, avec Marina Foïs. Autour de 50.000 entrées...

Le top 10 :