Box-office USA : Jigsaw leader avant Halloween, naufrage pour George Clooney.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2017.

Quelques jours avant Halloween, Jigsaw s'empare sans surprise de la tête du classement. Le film d'horreur, visible dans près de 3000 cinés, réalise un peu plus de 16,2 millions de dollars de recettes. Le budget de production est d'environ 10 millions. Démarrage satisfaisant donc mais sans plus.

La comédie Tyler Perry's Boo 2 ! A Madea Halloween recule au 2ème rang avec 10 millions de recettes ; soit 35,5 millions en 10 jours. Budget, hors frais promo, estimé à 25 millions de $.

Troisième, Geostorm confirme son gros flop : 5,7 millions de dollars supplémentaires ces trois derniers jours, ce qui fait un cumul de 23,5 en 10 jours. Très mince pour un budget hors frais promo de 120 millions de dollars selon boxofficemojo...

Happy Death Day et Blade Runner 2049 complètent le top 5. Le film d'épouvante en est à 48 millions de recettes US soit 10 fois son budget ; en revanche, l'oeuvre de science-fiction en est à 81 millions de recettes, ce qui est à peine la moitié du budget de production.

Bénéficiant d'une projection dans plus de 2050 cinémas, la nouveauté Thank You For Your Service indiffère. Ce drame écrit et réalisé par Jason Dean Hall ne récolte que 3,7 millions de recettes et se classe 6ème. Budget prod de 20 millions de $.

A noter les débuts catastrophiques pour Suburbicon, de George Clooney. Cette comédie avec Matt Damon et Julianne Moore est totalement boudée (les critiques négatives n'aidant pas...) : seulement 2,8 millions de recettes malgré un parc de 2000 cinémas et une 9ème place! A comparer aux 22 millions de recettes en 3 jours de The Monuments Men, en 2014 précédent long-métrage réalisé par George Clooney.