Box-office USA : succès pour Happy Death Day, naufrage pour Professor Marston.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017.

A l'approche d'Halloween, et quelques semaines après le carton historique de It, un film d'épouvante se place en tête du classement : Happy Death Day. C'est on ne peut mieux parti avec 26,5 millions de dollars de recettes, alors que le budget de production n'excède pas 5 millions !

La grosse production Blade Runner 2049 recule au deuxième rang. 15 millions de dollars ces 3 derniers jours soit 60,5 millions en 10 jours. Budget de prod XL, d'environ 150 millions. Il faut y jouter d'importants frais marketing.

La nouveauté The Foreigner, avec Jackie Chan et Pierce Brosnan, entre en 3ème position. 13 millions de recettes. Mais pas de panique pour ce film d'action au budget de 35 millions de $ (hors frais marketing) : déjà plus de 90 millions de recettes hors Amérique du Nord grâce au gros marché chinois.

Pour la première fois depuis sa sortie, It quitte le trio de tête. Quatrième avec 6 millions ; cumul incroyable de 315 millions, 621 millions à travers le monde...pour un budget de 35 millions de $.

Top 5 complété par The mountain between us, avec Idris Elba et Kate Winslet : 25 millions de recettes en 10 jours, pour un budget prod de 35 millions.

A noter l'indifférence totale du public envers la nouveauté Professor Marston & Wonder Women : moins de 750.000 dollars récoltés pour les trois premiers jours d'exploitation de ce drame, malgré un parc supérieur à 1200 cinémas ! Un désastre.