Box-office aux Etats-Unis : Succès pour Tyler Perry mais nombreux échecs parmi les nouveautés.

Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 20 au dimanche 22 octobre 2017. Beaucoup de nouveautés dans les salles…avec des fortunes très diverses !

C’est une habitude, l’auteur, réalisateur et comédien Tyler Perry, totalement inconnu du grand public en France, se place en pole position. Près de 22 millions de dollars de recettes pour la comédie Tyler Perry’s Boo 2 ! A Madea Halloween. Budget de production estimé à 25 millions de $. Depuis 2006, 10 comédies réalisées par Tyler Perry dépassent les 50 millions de recettes outre-Atlantique !

Geostorm, film d’action au budget XL (plus de 100 millions de dollars) entre en 2ème place mais n’engendre que 13 millions et demi de recettes malgré 3250 lieux de projection. Ce film avec Gerard Butler débute on ne peut plus mal donc…

Le film d’épouvante Happy Death Day est 3ème avec 9 millions de recettes supplémentaires, soit pas loin de 41 millions en 10 jours. Jackpot assuré, le budget de production n’étant que de 5 millions.

Blade Runner 2049 recule au 4ème rang et en est à 74 millions de recettes, à peine la moitié du budget (hors gros frais promo). 170 millions de recettes mondiales.

La nouveauté Only the brave, avec notamment Josh Brolin, Jeff Bridges et Jennifer Connelly, débute sa carrière en 5ème place avec moins de 6 millions de recettes en 3 jours. Très nettement insuffisant au regard du budget proche de 40 millions de dollars (hors frais marketing).

Concernant les autres nouveautés, hors top 5 :

Plus de 1800 cinés projettent depuis vendredi le thriller The Snowman, avec Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg ; démarrage cata avec 3.4 millions de recettes pour un budget prod d-de l'ordre de 35 millions...

Le drame Same kind of different as me, visible dans près de 1400 cinémas, provoque l'indifférence : 2.6 millions de dollars de ce recettes pour ce long-métrage interprété par Greg Kinnear, Renee Zellweger, Djimon Hounsou, Jon Voight.