C à vous sur France 5 : Emission spéciale lundi avec Nicolas Hulot.

Lundi prochain, dès 19 heures en direct sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine et la bande de C à vous reçoivent le Ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot.

Emission spéciale avec l’ancien présentateur star de « Ushuaia », devenu ministre sous la Présidence d'Emmanuel Macron.

A noter que tout va on ne peut mieux depuis la rentrée pour ce talk quotidien, et particulièrement ce mois d'octobre. Par exemple, de lundi à jeudi, l'audience n'est pas descendue une fois en dessous d'1.2 million de téléspectateurs !

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 5.