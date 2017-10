C'est parti pour la diffusion de la saison 8 de la série The Walking Dead.

Dès lundi en première partie de soirée sur OCS Choc, début de la diffusion de la partie 1 de la saison 8 de The Walking Dead, au lendemain de la diffusion US. 8 épisodes constituent cette première partie de saison.

Auparavant concentrés sur la survie, Rick et ses coéquipiers ont été malmenés par les règles perverses imposées par Negan. Usés, à bout de nerfs et divisés, ils ont finalement compris que la guerre contre Negan était inévitable. Ils doivent combattre afin de retrouver à nouveau leur liberté, de s’autoriser à vivre pour pouvoir se reconstruire. Les Sauveurs sont plus nombreux, mieux armés et sans états d’âme, mais ils devront faire face à Rick et ses alliés qui, quant-à-eux, se battent pour la promesse d’un monde meilleur. Avec Rick à la tête des troupes alexandriennes, le roi Ezekiel leader de son Royaume et Maggie qui dirige la Colline, l’échiquier se met progressivement en place. Negan et sa fidèle Lucille peuvent-ils enfin trembler ? Rien n’est moins sûr.

Année après année, les théories vont bon train concernant le contenu de la saison à venir. Il s’agira d’une guerre qui, selon les acteurs, sera « intense, violente et sanglante ». Cet affrontement épique et attendu, qui débutera dès le premier épisode de cette nouvelle saison, marquera également le centième épisode de la série, et se doit donc d’être mémorable.

Série créée par : Frank Darabont (d’après le comics créé par Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard).

Avec : Andrew Lincoln (Rick Grimes), Norman Reedus (Daryl Dixon), Chandler Riggs (Carl), Lauren Cohan (Maggie), Danai Gurira (Michonne), Melissa McBride (Carol), Michael Cudlitz (Abraham), Jeffrey Dean Morgan (Negan)...