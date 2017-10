Campagne d'affichage consacrée aux émissions qui décryptent l'actualité en Access sur France 5.

La chaîne publique France 5 a confié à l'agence Publicis Conseil la conception et la réalisation de sa campagne d'affichage consacrée aux émissions qui décryptent l'actualité en Access : C dans l'air, C à vous, C l'hebdo et C politique.

L'objectif de cette campagne est, dixit le diffuseur, de souligner et repositionner l'offre de France 5, chaîne du savoir et de la connaissance, dans sa mission de décryptage, exposer les visages de ces quatre rendez-vous.

Cette campagne se déploiera du mercredi 11 octobre au mardi 17 octobre 2017 dans le réseau JC Decaux Major Access 2m² à Paris et sa Banlieue, ainsi que dans 121 agglomérations de plus de 20 000 habitants (du cœur de la ville à la périphérie). Elle sera également déclinée dans la presse magazine à partir du lundi 16 octobre, sur une durée de deux semaines.