Channel Zero: No-End House dès le 21 novembre sur Syfy : 1 maison, 6 pièces, 0 issue...

Channel Zero : No-End House à partir du 21 novembre, chaque mardi à 22h30 sur la chaîne Syfy. 6 épisodes (format 42’) pour cette première saison, réalisée par Nick Antosca.

Avec Amy Forsyth, Aisha Deen, Kyla Kane, Jeff Ward, John Carroll Lynch.

Une série donnant vie aux « creepypastas » effrayantes légendes urbaines… Ici, une maison hantée. Mais, par opposition à la plupart des histoires de maisons hantées, il ne suffit pas de s’en échapper. Les pouvoirs des pièces, plus inquiétantes les unes que les autres, s’étendent bien au-delà !

Synopsis : Margot et ses amis pénètrent dans une étrange bâtisse, qui est considérée comme la plus effrayante des maisons hantées. Convaincus qu’ils peuvent braver les six salles de ce lieu, ils vont vite se rendre compte qu’il y a une raison pour laquelle la maison a gagné sa réputation : personne n’a jamais atteint la salle finale…