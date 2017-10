Charles VII : Une vie, une politique est le Grand Prix du Livre d'Histoire.

La chaîne Histoire (groupe TF1) s’est associée au Figaro Histoire pour créer le Grand Prix du Livre d’Histoire. Chaque année à l’automne, ce prix récompensera un livre d’histoire paru durant les 12 mois précédents, se distinguant pour ses qualités de recherche mais aussi pour ses qualités d’écriture.

A l’issue des délibérations du jury, c'est l'oeuvre de Philippe Contamine Charles VII : Une vie, une politique (Editions Perrin) qui a reçu le Grand Prix du Livre d'Histoire.

Ce prix est doté de 10 000 euros financés par la chaine Histoire, et par 3 pages de publicité dans le Figaro Histoire et le Figaro Magazine.

Le jury d’historiens et de journalistes associés à la chaîne Histoire et au Figaro Histoire est constitué de Patrick Buisson, Stéphane Courtois, Thierry Lentz, Jean-Christophe Buisson au titre de la chaîne Histoire, de Michel De Jaeghere, Jean-Paul Bled, Eric Mension-Rigau, Jean Sévillia au titre du Figaro Histoire, et de Jean Tulard et Jean-Christian Petitfils désignés d’un commun accord. Le jury est présidé par Jean Tulard, président du conseil scientifique du Figaro Histoire et chroniqueur sur la chaîne Histoire.