Christophe Dechavanne : En 800 émissions de « la Roue de la fortune », j’ai aidé une fois.

Dans le quotidien Le Parisien, ce vendredi, Christophe Dechavanne revient sur ses propos tenus aux Grosses Têtes. Il concédait avoir aidé des candidats lors des enregistrements de La roue d ela fortune.

En 800 émissions de « la Roue de la fortune », j’ai aidé une fois, et me suis retenu de le faire les 799 autres fois, révèle me célèbre animateur qui souligne que pour lui, la triche, ce serait que TF1 retienne l’argent, qu’on empêche un candidat de gagner.

Dechavanne précise avoir voulu aider, une fois dans sa carrière, en finale de La roue de la fortune, une agricultrice qui lui fendait le cœur. "Une gamine qui élevait ses neuf vaches seule et avait eu toutes les peines du monde à monter à Paris pour l’émission. Elle m’émouvait tellement que je ne pouvais pas la laisser repartir les mains vides. Alors, en finale, pour gagner la voiture, je lui ai soufflé un indice à l’oreille. C’est la seule fois en 800 émissions. Et là en-core, j’étais filmé".