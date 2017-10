Cinquième titre mondial pour Ogier ? A suivre ce week-end sur la chaîne L'Equipe.

Ce week-end, la 12e manche du Championnat du monde WRC est à retrouver sur la chaîne L’Équipe.

En cas de podium, le Français Sébastien Ogier décrocherait un cinquième titre mondial d’affilée, le deuxième meilleur total de l’histoire.

"Longtemps malmené cette saison, Sébastien Ogier est parvenu à prendre l’ascendant sur ses adversaires avec notamment trois podiums lors des quatre dernières courses. En direct sur la chaîne L’Équipe, le français de 33 ans peut, à un rallye de la fin du Championnat, s’offrir une cinquième couronne mondiale ! Au calendrier dès la première édition du WRC en 1973, le rallye de Grande-Bretagne est l’un des plus prestigieux du circuit, et Sébastien Ogier l’a dompté lors des quatre précédentes éditions. Avant dernière course de la saison, le suspense s’annonce haletant pour le titre pilote et constructeur !"

Vincent Renvoizé et Mathieu Baumel seront aux commentaires de ce rallye disputé en terres galloises.