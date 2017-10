Clique Dimanche : entretien de Mouloud Achour avec Xavier Niel.

Demain à 14h25, en clair sur Canal+, nouveau numéro du rendez-vous hebdomadaire Clique Dimanche. Mouloud Achour reçoit Xavier Niel, businessman et entrepreneur.

De l’école aux applications mobiles, nous sommes jugés et évalués en permanence, et nous sommes de plus en plus appelés à évaluer, noter, tout et tous. La journaliste Camille Dauxert s’est interrogée sur l’impact de cette notation à tout-va !

Qu’est-ce que raconte le fantasme de certains milliardaires espérant voyager sur Mars dès 2022 ? C’est la question que s’est posée la journaliste Emilie Papatheodorou cette semaine.

À l'occasion de la sortie en salles, mercredi, de son film "Au-revoir là-haut", Albert Dupontel donne son point de vue sur "l'algorithmisation" dans le cinéma.

Enfin, Delphine Horvilleur et Rachid Benzine sont sur le plateau pour évoquer leur livre dialogue "Des mille et une façons d'être juif ou musulman" aux éditions du Seuil.

