Come-back de La carte aux trésors, avec Cyril Féraud désormais.

Information lue dans le quotidien Le Parisien ce jeudi matin.

Selon Benoît Daragon, tournage au printemps de numéros de La carte aux trésors, pour une diffusion en première partie de soirée sur France 3.

L'animateur Cyril Féraud succèdera à Sylvain Augier, qui a été aux commandes du jeu de nombreuses années, puis Nathalie Simon. Une baisse d'audience avait été fatale à ce divertissement, où deux candidats sillonnent une région, chacun dans un hélicoptère, à la recherche d’indices.

En 200, le lifting du jeu, censé séduire les jeunes, non seulement n'y arrivait pas mais en plus éloignait le noyau dur des fidèles. Nathalie Simon soulignait alors que la production n'avait fait que répondre à la demande de la chaîne en dynamisant l'émission avec un budget moindre. S'il est normal de faire évoluer un programme qui approche les 15 ans, trop le lifter fait qu'on finit par ne plus le reconnaître...

Crédit photo © Jean-Philippe Baltel.