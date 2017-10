Comic Con Paris : les 10 finalistes du premier prix Jeunes Talents Comics.

Le Comic Con Paris a dévoilé la liste des 10 finalistes du premier prix Jeunes Talents Comics organisé à l’occasion de sa 3ème édition le week-end prochain.

Plus de 200 candidats ont tenté leur chance en déposant un dossier sur le site du Comic Con Paris. 45 demi-finalistes ont alors été choisis pour participer à la prochaine étape du concours durant laquelle le public a pu voter pour sa cover préférée sur le site de 20minutes.fr du 14 septembre au 13 octobre.

10 jeunes talents ont été choisis par plus de 30 000 votants et ils se rendront donc le 27 octobre au festival de la Pop Culture, le Comic Con Paris, pour présenter leur cover au jury présidé par le très talentueux Brian Michael Bendis. A l’occasion d’une master-class exceptionnelle, chaque talent aura quelques minutes pour présenter sa création et convaincre le jury.

L’heureux gagnant du prix Jeunes Talents Comics aura le privilège de dessiner la cover d’un comicbook de Panini Comics pour l’édition 2018 du Comic Con Paris et il pourra ainsi se faire repérer par des maisons d’édition.