Comic Con Paris : un cahier collector super-héros vendredi dans 20 Minutes.

A l’occasion du Comic Con Paris, qui se déroulera dans une semaine à la Grande Halle de la Villette à Paris (27 au 29 octobre), les super-héros vont squatter 20 Minutes demain.

Le cahier Magazine du daté du vendredi 20 octobre sera entièrement rédigé par des super-héros. (Le légendaire auteur de comics Brian Michael Bendis, scénariste en Chef de ce numéro spécial et l’une des stars comics présentes lors du festival, a soufflé aux super-journalistes les idées d’articles...).

- Le professeur Charles Xavier explique comment un super-héros doit s’y prendre pour devenir une star en 2017 et être invité au Comic Con Paris 2018..

- Clark Kent se demande si la mort de Superman n’est pas une fake news.

- Peter Parker parle des dernières tendances réseaux sociaux depuis que Spiderman est sur Snapchat.

- Jessica Jones part à la découverte des meilleurs bars à tord-boyaux de Paris pour se remettre d’une journée au Comic Con.

- Wonder Woman, Wolverine et d’autres super-héros dévoilent leurs programmes télés et séries préférées.

- Pour la page Bien-être, le Dr Bruce Banner donne les dernières tendances pour rester zen dans les files d’attentes du Comic Con Paris.

- Pour la page Week-End, Thor emmène les lecteurs en Islande.

Et d’autres surprises à lire dans ce cahier spécial collector. Il sera distribué, en national, au cœur du journal 20 Minutes vendredi et sera également disponible en ligne sur tous les supports numériques 20 Minutes.

Crédit affiche © Stéphanie Hans.