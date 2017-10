Complément d'enquête le 9 novembre sur les nouveaux trafics d’êtres humains.

Jeudi 9 novembre vers 23 heures sur France 2, Complément d’enquête sur les nouveaux trafics d’êtres humains, de la Libye à l’Angleterre, en passant par la Seine-Saint-Denis. Un rendez-vous présenté par Thomas Sotto.

Au sommaire :

Le sang des diamants noirs. En Libye, à 150 kilomètres des côtes, Bani Walid est l’une des plaques tournantes du trafic de migrants. Des centaines d’Ivoiriens, Sénégalais, Maliens ou Soudanais s’y sont retrouvés piégés par des milices armées, séquestrés pendant de longs mois dans des hangars aménagés en prisons. La technique ultime de leurs tortionnaires : électrocuter ou mutiler les migrants et appeler en direct leurs familles pour obtenir une rançon. Celle-ci peut aller jusqu’à des milliers d’euros. A la sortie de la ville, une association locale a ouvert un cimetière pour les migrants. Elle y a déjà creusé plus de 600 tombes. Il est surnommé l'« hôtel Ivoire ». Ce refuge, à Bani Walid est l'un des rares endroits où les rescapés de ces tortures se rétablissent, les équipes de Complément d’Enquête ont pu s'y rendre et tourner des images exclusives. Un reportage de Louis Milano-Dupont et de Florian Lemoal.

Dealers d’adolescentes. Ils ont la vingtaine, et après un passé de petits trafiquants, s’improvisent proxénètes. Depuis 2 ans, une soixantaine d’enquêtes de police ciblent ces nouveaux « macs de banlieues ». Rien à voir avec les réseaux criminels d’Europe de l’Est, les délinquants font travailler des jeunes filles de leur cité, souvent mineures. Une prostitution de proximité, entre copains, mais au mode opératoire violent. Complément d’enquête a remonté la piste d’une « maquerelle » et de son acolyte à Argenteuil. Pendant des mois, ils ont forcé des « amies » ados à enchaîner les passes dans leur appartement transformé en maison close. Une enquête de Rola Tarsissi.

Egalement ce reportage : Cherche jeune fille au pair … et plus si affinités. Le 20 septembre dernier, une Française de 21 ans a été retrouvé calcinée dans un jardin de Londres : elle était jeune fille au pair. Le couple qui l’embauchait a été mis en examen pour meurtre. Depuis cette tragédie, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux pour dénoncer les conditions de travail de ces nounous pas comme les autres. En théorie, des étudiantes qui en échange du gîte et du couvert, s’engagent à quelques heures de garde. En réalité, des jeunes femmes souvent exploitées, soumises aux brimades et parfois même aux agressions sexuelles. Enquête en France et en Grande-Bretagne sur ces « esclaves domestiques » d’un nouveau genre. Un reportage de Sébastien Lafargue.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 2.