Coup de gueule du cinéaste Luc Besson qui dément préparer le film Lucy 2.

En 2014, le film Lucy, avec Scarlett Johansson, permettait au cinéaste et producteur Luc Besson de connaître un gros succès commercial. 463 millions de dollars de recettes mondiales dont 127 millions aux Etats-Unis. Alors que le budget de production n'excédait pas 40 millions.

C'est une toute autre affaire avec Valerian : 225 millions de $ de recettes à travers le monde mais avec un budget XXL. Grosses pertes financières pour EuropaCorp.

Sur son compte Facebook, hier, Luc Besson a mis un coup d'arrêt à la rumeur Lucy 2. Voici son texte :

Cher(e)s journalistes. Vous faites un métier formidable , noble et utile. Vous enquêtez ,croisez les informations, puis vous les recoupez afin que la vérité, dont vous êtes le porte- parole, puisse être entendu. Quel honneur pour vous d'informer, de prévenir, de guider, de décrypter même...

Mais ça c'était AVANT.

Avant Internet et votre course effrénée et idiote au scoop.

Peu importe que l'info soit juste ou erroné du moment qu'on est les premiers à dire n'importe quoi.

Au diable les vérifications l'étique ou la morale.

Reprenons un article étranger et contentons nous de le traduire,sans perspective, sans discernement.

Quand avez vous perdu cette foi? Quand avez vous laissé tomber?

Nous on fait peut être des films qui ne vous plaisent pas mais on s'applique, souvent pendant des années, pour servir notre amour et notre foi.

S'il vous plaît,essayez de retrouver votre dignité, votre noblesse, votre courage. On aurait tellement besoin de vous dans cette période si difficile.

Reprenez de la hauteur. Respectez vous.

Pour info: non je ne prépare pas Lucy 2. Ni hier,ni demain. Pourtant cette fake News a fait le tour du monde grace à vous....

Vous me direz:" c'est pas bien grave".c'est vrai,vous avez raison...mais c'est"faux" et normalement ce mot ne devrait pas faire parti de votre vocabulaire, car si on ne peux plus vous croire,comment fait on pour tenir une démocratie ?

Notre liberté dépend de votre intégrité.