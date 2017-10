Coupe de la Ligue de football : le match diffusé dans votre région le 25 octobre.

Mercredi 25 octobre en direct à partir de 20h55 sur France 3, 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue de Football. Avec l'entrée en lice de clubs de Ligue 1.

France 3 diffusera cinq rencontres en direct sur son antenne nationale et ses antennes régionales, deux matches supplémentaires étant également à suivre en direct et en intégralité sur le site et l'appli francetvsport.

RC Strasbourg-Alsace / AS Saint-Etienne : France 3 Sat et les antennes régionales de France 3 en Ile de France, Alsace, Rhône-Alpes, Alpes, Lorraine, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Haute et Basse Normandie, Franche-Comté, Côte d'Azur, Provence-Alpes. Commentaires : Fabien Lévêque et Jérôme Alonzo.

Dijon FCO / Stade Rennais FC : France 3 en Bourgogne et Bretagne.

Toulouse FC / Clermont Foot 63 : France 3 en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et Corse.

Tours FC / FC Nantes : France 3 Centre - Val de Loire et Pays de la Loire .

ESTAC Troyes / Amiens SC : France 3 en Champagne-Ardennes, Picardie, Nord Pas-de-Calais.

La retransmission de ces matches sera suivie, toujours en direct sur France 3, depuis le Stade de la Meinau à Strasbourg, de l'émission Tous les buts dans laquelle Kader Boudaoud reviendra sur tous les matches de ces 16èmes de Finale.

Il sera aussi possible partout en France, même pour les téléspectateurs n'habitant pas dans la zone de couverture des antennes régionales concernées, de suivre l’ensemble des matches de ces 16èmes de finale sur les antennes régionales de France 3, accessibles aux téléspectateurs au sein de la plupart des opérateurs ADSL / câble / satellite, ainsi que sur le site et l’appli francetvsport.

A noter également, pour les abonnés Canal : Mardi 24 octobre à 18h45 sur Canal+ Sport, FC Lorient – SM Caen ; puis à 21h05 sur Canal+ Sport, EA Guingamp – Montpellier HSC. Mercredi 25 octobre à 18h45 sur Canal+ Sport, LOSC Lille – Valenciennes FC.

Crédit illustration © FFF