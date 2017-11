Dans les salles ce mercredi : Le fidèle, avec Adèle Exarchopoulos et Matthias Schoenaerts.

Parmi les nouveautés à l'affiche ce mercredi 1er novembre, Le Fidèle.

Réalisé par Michaël R. Roskam. Avec Adèle Exarchopoulos et Matthias Schoenaerts.

Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c’est la passion. Totale. Incandescente. Mais Gino a un secret. De ceux qui mettent votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et Bénédicte vont devoir se battre envers et contre tous, contre la raison et contre leurs propres failles pour pouvoir rester fidèles à leur amour.