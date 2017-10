Qui danse avec qui dans Danse avec les stars : photos des binômes.

C'est parti, ce samedi 14 octobre, pour la nouvelle saison de Danse avec les stars, qui reste un des divertissements phare diffusés sur TF1.

Ce programme est présenté par Sandrine Quétier, qui sera accompagnée à chaque émission d'un animateur de la chaîne. Son rôle sera de soutenir les stars et leurs danseurs et de les faire réagir aux notes des juges dans la Red Room.

Nikos Aliagas débute ce défilé. Suivront Arthur, Christophe Beaugrand, Laurence Boccolini, Denis Brogniart, Christophe Dechavanne, Karine Ferri, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Reichmann et Carole Rousseau.

Les jurés sont le danseur et chorégraphe canadien Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Fauve Hautot. Le système de notation est modifié. Dès la semaine prochaine, les couples seront soumis aux votes du public uniquement après la dernière prestation. Le public décidera quelles vedettes pourront continuer l’aventure (mix notes du jury et du public).

Sur le parquet :

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy,

Sinclair et Denitsa Ikonomova,

Vincent Cerutti et Katrina Patchett,

Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac,

Elodie Gossuin et Christian Millette,

Arielle Dombasle et Maxime Dereymez,

Lenni-Kim (mineur, une première dans ce programme) et Marie Denigot,

Agustin Galiana et Candice Pascal,

Tatiana Silva et Christophe Licata,

Joy Esther et Anthony Colette.