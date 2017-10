30 épisodes de 2’30 en ligne depuis lundi sur arte.tv. Véritable Gaston Lagaffe sous amphétamines, Eustache est l’antihéros attachant de Dawaland, la nouvelle websérie d’animation humoristique d’ARTE Creative.

Dessiné en temps réel (live sketching) sur une simple feuille A 4 où les traits se superposent dans un joyeux dawa (bordel), Eustache raconte, à une vitesse supersonique, ses aventures rocambolesques avec son moniteur d’auto-école, son prof de krav-maga… Il voudrait prouver qu’il est un dur à cuire, un badass, mais dès qu’il tente d’en imposer à ses congénères, sa vraie nature de guimauve refait surface.

Avec ce gimmick scénaristique décliné en 30 épisodes de 2’30, les auteurs de Dawaland – Jean-Baptiste Saurel, Jean Chauvelot et Eugène Riousse – décrivent un monde foutraque et jubilatoire, plein de bruit et de fureur feinte.