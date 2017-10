Record pour Les enfants de la télé et démarrage correct pour Code Promo sur France 2.

Hier après-midi, dimanche 1er octobre, France 2 proposait la première du divertissement hebdomadaire Code promo. Diffusé juste après Les enfants de la télé, version Ruquier, qui a réalisé sa meilleure audience : 1.42 million d'amateurs et 11.6% de pda.

Cette nouveauté produite par Tout Sur L'Ecran (Catherine Barma) est animée par Stéphane Bern. Parmi les humoristes qui interviennent, Olivier de Benoist. Les premiers invités étaient le comédien Francis Huster et la chanteuse Nolwenn Leroy.

Audience, alors que les réactions sur Twitter étaient très fraîches hier : près d'1.13 million de téléspectateurs et environ 10% de part d'audience.

Le concept : L’émission qui assure la promo à la place des artistes ! "On peut reprocher à un artiste de faire un mauvais film et de rater un album, mais pas d'être mauvais en promo. Commercial c’est un métier et les artistes n’ont pas fait d’école de commerce ! Code Promo répond donc à une nécessité : aider l’artiste à réussir la promotion de ce qu’il vient présenter à la télé. Stéphane Bern et ses camarades humoristes vont donner à « l’artiste en promo » toute la matière première pour réussir par la suite cet exercice dans les autres émissions, avec un objectif : être drôle !"

