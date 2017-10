Déprogrammation de Sous le soleil et Un gars, une fille le matin sur Série Club.

Changement de programmation... La chaîne Série Club modifie ses matinées à compter de demain, mercredi 18 octobre.

Les samedis : l'enchaînement des programmes SOUS LE SOLEIL DE SAINT-TROPEZ / THE LAST SHIP est remplacé par JULIE LESCAUT (4 épisodes) / THE LAST SHIP (5 épisodes).

Les dimanches : l'enchaînement des programmes SOUS LE SOLEIL DE SAINT-TROPEZ / NASHVILLE est remplacé par JULIE LESCAUT (4 ép.) / SYDNEY FOX, L'AVENTURIÈRE (5 ép.).

Du lundi au vendredi : l'enchaînement de programmes SOUS LE SOLEIL DE SAINT-TROPEZ / UN GARS, UNE FILLE (soit de 6h45 à 13h30 environ !) est remplacé par JULIE LESCAUT (3 ép.) / SYDNEY FOX L'AVENTURIÈRE (3 ép.).