Liste des hommages TV rendus à la comédienne Danielle Darrieux (Mis à jour).

Plusieurs chaînes rendent hommage à la comédienne Danielle Darrieux, décédée à l'âge de 100 ans.

France 3 programmera ce soir à 20h55 le film Pièce montée de Denys Granier-Deferre. Une comédie sortie en salles en 2010. "Bérengère et Vincent se marient dans le respect des traditions bourgeoises. Selon la coutume, familles et amis se réunissent à la campagne par une belle journée de printemps. Journée joyeuse pour certains, douloureuse pour d'autres, en tous les cas déterminante et inoubliable pour tous. Mais comme les liens du sang ne sont pas toujours ceux du coeur, cette journée va vite devenir "L'heure de vérité", toute génération confondue ...."

Soirée entièrement consacrée à Danielle Darrieux vendredi sur Ciné+ Club, dès 20h35. Diffusion des films La vérité sur bébé Donge, Retour à l'aube, Battement de coeur, Adorables créatures (+ un documentaire).

Soirée spéciale mercredi prochain sur ARTE : le succès populaire 8 Femmes, de François Ozon, sera diffusé à 20h55. Le maître de maison d’une grande demeure bourgeoise est retrouvé assassiné le soir de Noël. La coupable se cache parmi huit femmes que fréquentait régulièrement la victime…; il sera suivi de Marie-Octobre, de Julien Duvivier, à 22h35. Une ancienne résistante réunit les survivants de son réseau pour confondre celui qui a livré leur chef à la Gestapo.