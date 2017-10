Dernier show, avec Michel Sardou samedi 21 octobre sur France 2.

Samedi 21 octobre à 21 heures sur France 2.

Après 50 ans de carrière en tant que chanteur, Michel SARDOU a décidé d’arrêter la chanson pour se consacrer au théâtre. Celui qui a vendu plus de 100 millions de disques, a accepté que France 2 lui dédie une émission spéciale qui sera son tout dernier show de variétés à la télévision.

Sur la scène du Dôme de Paris (Palais des sports), Michel SARDOU co-présentera ce dernier show avec Stéphane BERN et recevra de nombreux artistes pour reprendre en live avec lui ses plus grands succès, accompagnés d’un grand orchestre de 30 musiciens : Charles AZNAVOUR, Florent PAGNY, Laurent GERRA, Nolwenn LEROY, AMIR, KIDS UNITED, GAROU, le groupe ARCADIAN, le crooner américain Gregory PORTER, les enfants du projet « SARDOU & NOUS » et la participation exceptionnelle de Marie-Anne CHAZEL et Gérard DEPARDIEU.

Pendant plus de deux heures, Michel SARDOU interprétera de nouvelles chansons ou ses plus grands tubes, il chantera certains d'entre eux en duo et ses amis artistes pourront également interpréter ses grands succès (« La java de Broadway », « La maladie d’amour », « Les lacs du Connemara », « En chantant », « Je vais t’aimer », « Le France », « Etre une femme », « Musulmanes »...).

De nombreuses surprises seront également au rendez-vous de ce dernier show événement, plein d’émotion et de bonne humeur.

Crédit photo © Gilles Scarella - France 2.