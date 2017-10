Dernière saison de Broadchurch : atmosphère pesante dès ce lundi soir sur France 2.

Les enquêteurs Hardy et Miller sont dépêchés sur une affaire d’agression sexuelle qui s’est déroulée dans la petite ville de Broadchurch. Tout le monde connaît la victime, et cela va créer de nombreuses tensions au sein de la communauté. Qui est le responsable? Qui est la victime ? Comment vont-ils gérer l’enquête qui risque de révéler encore bien des secrets?

Ce 23 octobre, France 2 propose les épisodes 1 et 2 de la saison 3. La série britannique aura pour principale concurrence Joséphine, ange gardien et Toy Story 3.

David Tennant, captaine Alec Hardy dans la série : " À la fin de la saison 2, on ne savait pas si Alec allait partir ou rester... Il est parti pour mieux revenir à Broadchurch et refaire équipe avec Ellie. Il se rend compte qu’elle est ce qui se rapproche le plus d’une meilleure amie, et qu’il est, probablement, à sa place à Broadchuch. Alec est dans une phase d’acceptation, il ne blâme plus le monde entier. On le découvre aussi sous un angle nouveau, celui de père, un rôle dont il essaie d’être à la hauteur mais il n’a pas beaucoup d’expérience ni de facilité en la matière.(...) C'est triste de penser que nous ne reviendrons pas à cet univers et à ses personnages que je porte dans mon cœur. Mais je me sens fier d’avoir joué un rôle dans cette série. Nous avons tous le sentiment d’avoir participé à quelque chose de spécial. Et nous avons tous tissé des liens forts entre nous. Ce qui va particulièrement me manquer ? Lire les scripts de Chris ; j’espère d’ailleurs que ce n’est pas la dernière fois que l’on travaille ensemble".

Le coffret de la saison 3 de Broadchurch sortira en DVD et Blu-ray le 14 novembre, au prix d'environ 20 euros. Il comprend les 8 épisodes et 10 minutes de bonus (scènes coupées). Le 14 novembre sortira également le coffret DVD de l’intégrale de la série. Le prix est de 40 euros. Il comprend les 24 épisodes des 3 saisons et 55 minutes de bonus.

