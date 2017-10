Incroyable talent remplacé sur M6 par Recherche appartement puis Cauchemar en cuisine.

Le groupe M6 annonce, fort logiquement au vu des informations dévoilées hier, que la diffusion de La France a un incroyable talent est suspendue.

Communiqué officiel A la suite des informations concernant Gilbert ROZON, membre du jury de LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT, et sans préjuger de la véracité de celles-ci, M6, attentive au respect des valeurs fondamentales dans ses programmes, a décidé en concertation avec la production FREMANTLEMEDIAFRANCE de suspendre la diffusion de LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT prévue initialement le jeudi 26 octobre 2017. L’émission sera remplacée par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON le jeudi 26 octobre et par CAUCHEMAR EN CUISINE les jeudis 2 et 9 novembre.

Au vu des graves accusations portées contre Gilbert Rozon - à noter que certaines présumées victimes étaient mineures aux moments des faits - ce choix de M6 était inévitable.

La diffusion des auditions de la nouvelle saison de la production FremantleMedia qu'est La France a un incroyable talent devait débuter pile poil dans une semaine. Une édition 12 avec un jury inchangé, bonnes audiences aidant. Gilbert Rozon, Hélène Ségara, Éric Antoine et Kamel Ouali. David Ginola rempilait à la présentation du programme.

Que les fans d’Incroyable Talent se rassurent, l’émission est suspendue mais reviendra bientôt sur M6 — de vincelles (@devincelles) 19 octobre 2017

Pour rappel, l'intéressé a réagi la nuit dernière aux accusations par cet unique message sur Facebook : "J’annonce que je quitte dès maintenant mes fonctions de Président du Groupe Juste pour rire, de Commissaire aux célébrations du 375e de Montréal ainsi qu’en tant que Vice-Président de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain. Je me retire par respect pour les employés et les familles qui travaillent pour ces organisations ainsi que tous nos partenaires. Je ne veux surtout pas leur porter ombrage. Ébranlé par les allégations me concernant, je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point. À toutes celles et ceux que j’ai pu offenser au cours de ma vie, j’en suis sincèrement désolé".