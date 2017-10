Diffusion de la série française d'anticipation Transferts les 16 et 23 novembre.

L'an dernier, Olivier Guignard (Un village français, Vénus & Apollon) et Antoine Charreyron (The Prodigies) ont tourné la série Transferts. Un thriller d’anticipation en six épisodes (format 52') qui aborde les dérives de la science et notre quête insatiable d’immortalité.

Diffusion sur la chaîne ARTE les jeudis 16 et 23 novembre à 20h55. L’intégralité de la série sera disponible sur le numérique six jours avant le début de sa diffusion à l’antenne et restera en ligne jusqu’au 15 décembre.

Scénario et dialogues : Claude Scasso, Patrick Benedek.

Avec Arieh Worthalter, Steve Tientchieu, Bruce Renault, Thierry Frémont.

Synopsis : Dans un futur proche, le transfert de l’esprit d’un corps à un autre, rendu possible par une substance mystérieuse, a permis de sauver des vies, a généré des trafics clandestins, mais aussi transformé le regard sur la foi et réveillé des fantasmes d’immortalité… Dans ce monde en perte de repères, Florian, un père de famille dans le coma depuis plusieurs années, se réveille dans le corps de Sylvain, un capitaine de police membre d’une brigade spécialisée dans les «Transferts» illégaux.

Crédit photo © Laurent Thurin-Nal.