Diffusion des ultimes épisodes de la série Un village français dès le 16 novembre.

Après une première partie de saison 7 qui constituait un véritable Requiem, en même temps qu’une introspection sur la construction des mémoires de l’Occupation, la deuxième partie, bloc d’Adieu au public du Village Français, est résolument tournée vers les futurs possibles des personnages.

A voir dès le jeudi 16 novembre à 20h55 sur France 3.

Les derniers épisodes de la série creuseront donc les enjeux historiques exposés dans la demi-saison précédente et paieront les situations dramatiques (folie d’Hortense et indignité nationale de Daniel, élection municipale et bataille sans merci entre Gaullistes et PCF, crise conjugale Bériot-Lucienne). En contrepoint des flash-backs de la première moitié de la saison, les épisodes seront parsemés de flash-forward montrant de courts moments du futur de nos personnages, offrant aux spectateurs une nouvelle perspective.

6 x 52 min.

Réalisateur Jean Philippe Amar.

Une série créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel Daucé.

Directeur de l’écriture Frédéric Krivine.