Diffusion le 18 novembre du concert MTV Unplugged du groupe pop A-HA.

Que les fans du groupe scandinave A-HA préparent l'enregistrement : dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 novembre, vers 00h55, MTV HITS diffuse le live MTV UNPLUGGED.

Une performance du groupe star des années 80, en juin dernier en Norvège.

Lors de ce concert intimiste acoustique, le trio avait notamment interprété ses méga-hits «Take on me» ou encore «The sun always shine on TV» ainsi que de nouveaux morceaux comme «It is our home» et «Break in the clouds».

Depuis leur créa on en 1989, les fameuses sessions acoustiques MTV UNPLUGGED ont notamment accueilli sur scène Nirvana, Jay-Z, Eric Clapton, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Mariah Carey, Oasis, Rod Stewart, Lenny Kravitz, Miley Cyrus, Adele... Un live «en débranché» créé par MTV et durant lequel chaque artiste interprète et réinvente ses titres.