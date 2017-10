Document inédit consacré à Joey Starr le 31 octobre sur W9.

À l’occasion des 50 ans de JoeyStarr, W9 propose un documentaire (produit par Ah ! Production) qui retrace la carrière d'un des artistes les plus polémiques du paysage artistique français.

Kool Shen, son binôme et ami de toujours se confiera sur leur début au sein d’NTM, sur l’évolution de leurs relations allant de la fin d’NTM jusqu’à la reformation prévue en mars 2018.

Des proches comme Béatrice Dalle, Ramzy, ou Cut Killer reviennent sur l’incroyable parcours de JoeyStarr.

Musiciens, comédiens, réalisateurs, et spécialistes viendront donner un éclairage nouveau sur celui qui fait aujourd’hui partie intégrante du patrimoine de la chanson française.

Via W9 :

"Animal, sauvage, JoeyStarr fait peur. Cet ovni débarque à 24 ans pour la première fois sur les plateaux télé. Il est entouré de « ses potes de la cité » et « veut mettre le feu ». La France tremble. Qui sont ces jeunes ? Le RAP comme nouvelle expression artistique, personne n’y croit. Ce mouvement est-il une mode, un feu de paille ? Un quart de siècle plus tard, L’Histoire a statué...

JoeyStarr, adulé ou détesté, est un pilier du Rap français, un producteur, un comédien et un artiste engagé. Il est un touche à tout brillant. Plus instinctif que laborieux, JoeyStarr ne construit jamais sa carrière, il improvise, il « balance du contenu ». En tête du top 5 « des voisins célèbres dont personne ne veut », coincé entre Dieudonné et Le Pen, JoeyStarr est une personnalité plus que controversée. Une œuvre compacte, qui a toujours gardé un même cap : la rébellion. Il a su occuper le terrain artistique et politique avec la même verve, la même opiniâtreté pendant 26 ans. JoeyStarr appartient bel et bien aujourd’hui au patrimoine de la chanson française.

JoeyStarr c’est 10 albums avec le groupe NTM, 5 albums solo, une dizaine d’albums produits, plusieurs compositions de musiques de lms, mais c’est aussi un acteur de premier plan avec 2 nominations aux Césars pour les films Le bal des actrices et Polisse, une pièce de théâtre aujourd’hui. Le parcours de cet artiste est sans arrêt en mouvement et échappe aux catégories dès l’instant qu’on veut l’y faire rentrer."

