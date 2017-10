Ed Sheeran sera présent aux NRJ Music Awards le 4 novembre prochain.

Il a rempli Bercy cette année, et il n'a mis que quelques jours à faire de même avec l'enceinte du Stade de France ! D'où l'annonce en juillet dernier d'un second concert d'Ed Sheeran à Saint-Denis. Ce sera le 7 juillet 2018, au lendemain du premier.

La star sera une des têtes d'affiche des prochains NRJ Music Awards. TF1 communique sur sa venue le 4 novembre, lors de la cérémonie annuelle. Ed Sheeran est nommé dans les catégories Clip de l’année et Chanson Internationale de l’année avec « Shape Of You », et dans la catégorie Artiste Masculin International de l’année.

Pour rappel, TF1 avait annoncé ces précédentes semaines les venues sur scène de The Weeknd, Indochine et Charlie Puth. Gros plateau en perspective donc.

Edité : une annonce du chanteur, peu de temps après celle de TF1, laisse désormais planer le doute sur sa venue à Cannes...