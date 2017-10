En direct le 12 novembre, diffusion de la pièce Ma belle-mère et moi, 9 mois après.

Le dimanche 12 novembre, en première partie de soirée, diffusion en direct de la comédie Ma belle-mère et moi, 9 mois après. Une pièce jouée dans la capitale, au théâtre de la Tour Eiffel.

C'est la suite de la comédie à succès Ma belle-mère, mon ex et moi et les téléspectateurs pourront découvrir ce spectacle sur la chaîne comédie+.

Julien, présentateur télé, et Zoé, sa femme, attendent un heureux événement. Une jolie petite fille est sur le point de voir le jour. Si la joie et le bonheur comblent les parents, la nouvelle doit rester secrète. En effet, la ménagère de moins de 50 ans ne verrait pas d'un bon œil son présentateur chouchou devenir l'homme d'une seule femme et les audiences seraient catastrophiques... La vérité sera-t-elle divulguée ? Sans doute, mais à quel prix ?

Une pièce de Nicolas Vitiello, Bruno Druart, Frank Lebœuf, mise en scène par Frank Lebœuf, Nicolas Vitiello.

Avec Véronique Demonge, Nicolas Vitiello, Franck Leboeuf, Christine Lemier. Frank Lebœuf, Nicolas Vitiello,Christine Lemler, Véronique Demonge.