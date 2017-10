Enora Malagré ne participera pas à The island mais pourrait monter sur scène.

Les amis vous êtes nombreux à me poser la question : évidemment je ne ferai pas "The Island", a tweeté hier Enora Malagré, révélée au grand public par Touche pas à mon poste. Elle remercie néanmoins EndemolShine et M6 pour la proposition.

Selon le quotidien Le Parisien, Enora Malagré pourrait monter prochainement sur scène. Elle a participé à plusieurs lectures du texte de Les enfumés. Une comédie mise en scène par Eric Delcourt, avec vraisemblablement Denis Maréchal et Jean-Louis Tribes.